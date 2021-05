Arnhem gaat discriminatie bij salarissen aanpakken na kritisch rapport: vooral vrouwen en allochtonen achtergesteld

ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat oneerlijke verschillen in salaris voor ambtenaren oplossen. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen en allochtonen er structureel minder verdienen in dezelfde functies. Dat verschil gaat verdwijnen, stelt wethouder Jan van Dellen.

Dat is het gevolg van de al maanden slepende discussie over een discriminatierapport van de universiteit van Tilburg. Dat was niet aan de gemeenteraad aangeboden en bracht de wethouders Van Dellen en Louwers in problemen. Twee topambtenaren die bij de kwestie betrokken waren, kwamen ziek thuis te zitten. Een van hen is vertrokken, de gemeentesecretaris is nog niet terug op zijn post.

De Tilburgse hoogleraar culturele diversiteit Hans Siebers concludeerde in zijn rapport dat er sprake is van discriminatie van allochtonen en ouderen bij de selectie van personeel door de gemeente. Ook bij promoties maken zij minder kans. Uit het rapport blijkt ook dat vrouwen gemiddeld 310 euro per maand minder verdienen en mensen met een niet-westerse achtergrond 650 euro.

Scan van salarisindelingen

Van Dellen heeft deze week aan de gemeenteraad toegezegd dat hij een scan laat maken van alle salarisindelingen en dat daarbij ook gekeken wordt naar de vraag of mensen onrecht is aangedaan. Als dat zo is, zullen hun salarissen worden verhoogd. ,,We gaan dat rechtzetten", zegt Van Dellen.

Ambtenaren moeten er niet op rekenen dat elk verzoek om een hoger salaris meteen wordt gehonoreerd, als ze wijzen op mogelijke discriminatie. Elk geval wordt individueel benaderd. Raadslid Nathalie Nede (ChristenUnie) kent een aantal ambtenaren wier verzoek om een hogere beloning is afgewezen. Van Dellen zegt die zaken ook te kennen en stelt dat zorgvuldig onderzoek is gedaan. Daaruit bleek dat er niets aan de hand was. ,,We hebben dat ook aan de mensen uitgelegd.”

Vrouwen en allochtonen achtergesteld

PVV’er Coen Verheij vroeg deze week in een politiek overleg over de kwestie of het ook zo kan zijn dat autochtone Nederlanders er geld bij krijgen ze ten onrechte te laag zijn ingedeeld. Die suggestie werd door andere partijen weggehoond, omdat uit onderzoek nu juist is gebleken dat vrouwen en allochtonen werden achtergesteld.

Uit het onderzoek bleek ook dat bij de gemeente Arnhem relatief weinig allochtonen werken. Wethouder Van Dellen wil ervoor zorgen dat dit aandeel in vijf jaar tijd sterk stijgt. Hij moest in het overleg echter toegeven dat de gemeente niet de achtergrond bijhoudt van al haar medewerkers. Hij, of een opvolger, zal daarom over vijf jaar niet precies kunnen aangeven of het doel wel is gehaald. Hij zegt dat dit zal worden bijgehouden aan de hand van indicaties van managers bij de gemeente. ,,Maar niet aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek of zo.”