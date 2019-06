Arnhem gaat in 2020 proefdraaien met vuilniswagen op waterstof

video Arnhemse vmbo-klas krijgt les van minister Hoekstra in omgaan met geld: ‘Kapsalon, dat kun je toch niet eten?’

17 juni ARNHEM - Minister van Financiën Wopke Hoekstra streek maandagmiddag op vmbo ‘t Venster in Arnhem neer om leerlingen les te geven in slim omgaan met geld. ,,Wie heeft er wel eens kleding in een zaak gekocht en het daarna nooit aangedaan? Ik zie veel handen, ook van de volwassenen achter in de klas. Heel herkenbaar. Dit is mij ook overkomen.”