Arnhem gaat per bus het Songfestival veroveren in Hilversum

ARNHEM - Een delegatie onder leiding van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is woensdagmorgen per bus naar Hilversum afgereisd om het Eurovisie Songfestival binnen te slepen.

Arnhem wil het internationale liedjesfestijn volgend jaar naar GelreDome halen en overhandigt woensdag in Hilversum het bidboek dat de publieke omroep er van moet overtuigen dat de Gelderse hoofdstad daarvoor dé plek is.

Boek voor de baas

De Arnhemse bus. © Rinus Baak Rotterdam, Maastricht, Den Bosch en Utrecht hebben zich eveneens kandidaat gesteld voor de organisatie van het festival, mei 2020. Die eerste drie steden komen ook naar Hilversum om op het Mediapark hun bidboek te overhandigen aan Shula Rijxman, baas van de NPO.



De overhandiging van de bidboeks gaat zeer waarschijnlijk gepaard met een korte toelichting namens de steden. Voor Arnhem zal burgemeester Marcouch het woord voeren over het Arnhemse songfestival-verhaal, waar het etiket ‘Celebrate freedom’ op is geplakt. Het betreft een verwijzing naar de vrijheid die de stad 75 jaar na de Slag om Arnhem weer geniet.

Miljoenen euro’s nodig

Voor de Arnhemse bieding is vorige week het licht op groen gezet door de Arnhemse gemeenteraad, in een besloten vergadering. Over het bedrag dat er mee is gemoeid, zijn tot dusver geen mededelingen gedaan, maar het moet in de miljoenen euro’s lopen.

Arnhem wil de concurrentie niet wijzer maken door te koop te lopen met wat de stad aan geld in de organisatie wil steken. Rotterdam heeft al wel laten weten dat het 15 miljoen euro wil uittrekken. Van de Arnhemse bid is bekend dat ook de provincie Gelderland een duit in het zakje zal doen.

De Arnhemse delegatie gaat op weg naar Hilversum. © DG

Optimale huisvesting

Het bidboek moet ook duidelijk maken of Arnhem een evenement als het Songfestival in alle opzichten kan huisvesten. Volgens verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen is dat het geval.

Er zou eigenlijk één hobbel resteren: het stadion moet acht weken beschikbaar zijn, maar voetbalclub Vitesse moet er ook spelen. Daarom heeft de gemeente voorgesteld het voetbalveld in GelreDome naar buiten te schuiven en van tijdelijke tribunes te voorzien.

Vitesse kan dan zijn wedstrijden buiten afwerken, terwijl binnen de opbouw van het songfestival doorgaat. De voetbalclub geeft woensdagochtend aan mee te willen werken aan dit plan. En het is onduidelijk wie de kosten ervan moet betalen.

Vrolijk schoolreisje

Volgens sommige media wordt de Arnhemse busrit naar Hilversum woensdag geen succesvolle businesstrip, maar hooguit een vrolijk schoolreisje. Het AD meldde eerder op basis van Hilversumse bronnen dat de European Broadcasting Union (EBU) een voorkeur zou hebben voor muziektempel MECC in Maastricht.

De NPO, de NOS en AvroTros bepalen op basis van de bidboeken welke stad uiteindelijk bij de EBU wordt voorgedragen. Volgende maand moet dan duidelijk worden of het dak eraf gaat in Arnhem,volgend jaar, of dat de keuze toch op één van de vier andere steden valt.