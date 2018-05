Arnhem gaat stadhuis niet extra beveiligen na hack

,,De maatregelen die we hebben genomen zijn gericht op het beveiligen van de computersystemen. Het stadhuis en stadskantoor moeten ook gastvrij zijn, dat vinden we ook belangrijk. Er komt geen strenger pasjessysteem'', aldus een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Deze week werd bekend dat hacker Wouter van Dongen alleen en soms met collega's tot vier keer toe het met een pasjessysteem beveiligde deel van het stadskantoor binnen wandelde. Eenmaal binnen wist hij tot in diep in de digitale krochten de gemeente door te dringen. In opdracht van de Rekenkamer Arnhem wist hij vertrouwelijke informatie van het college, mails van burgemeester en wethouders en privacygevoelige gegevens van de burgers uit het digitale netwerk te vissen.