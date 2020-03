Arnhem gaat strijd aan met huisjesmelkers; meldpunt tegen onheuse verhuurders

Het stadsbestuur wil het Huurderhuis, een onafhankelijke organisatie die voor goed huurbeleid opkomt, inschakelen om in beeld te brengen welke excessen zich voordoen op de markt voor particuliere huur in Arnhem, met name die voor kamerbewoners.



Onderdeel van de opdracht wordt de oprichting van een meldpunt voor huisjesmelkers, waar huurders van een kamer kunnen aankloppen als zij menen de dupe te zijn van onheuse verhuurderspraktijken.



Het voorstel, woensdagavond aan de orde in de gemeenteraad, is een aanvulling op een aantal eerder aangekondigde stappen die de gemeente wil nemen om meer grip te krijgen op de markt voor kamerverhuur. Die is met name in het Spijkerkwartier de laatste jaren flink uitgedijd.