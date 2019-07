Arnhem gaat zout strooien tegen smeltend asfalt op hoofdwegen

Fietsver­huur­der Swapfiets opent winkel in Vossen­straat in hartje Arnhem

14:12 ARNHEM - Fietsverhuurder Swapfiets, in Arnhem actief sinds eind 2017, opent donderdag een winkel in de Vossenstraat in de Arnhemse binnenstad. Swapfiets heeft in de regio circa 5.000 klanten en verwacht verder te groeien na de opening van de winkel.