Arnhem: gratis maandverband voor meisjes en vrouwen zonder geld

De gemeenteraad van Arnhem besloot woensdagavond unaniem om na te gaan hoeveel vrouwen bij gebrek aan geld niet aan menstruatieproducten kunnen komen en wat het zou kosten als zij daar bijvoorbeeld via maatschappelijke instellingen gratis aan worden geholpen. Over een maand of twee moet dat duidelijk zijn.



Het voorstel om in Arnhem iets te doen aan het probleem van zogenoemde menstruatiearmoede komt van zeven partijen in de raad, onder aanvoering van Patrick van Iperen van D66. Een op de tien meisjes en jonge vrouwen in Nederland heeft weleens geen geld om maandverband of tampons te kopen.