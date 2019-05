Arnhem groeit uit tot eldorado van de slechtvalken, met aanstormend luchtracetalent in de Eusebiustoren

Directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk koestert het aanstormende luchtracetalent. Ze droomt ervan om het wel en wee van de valkenfamilie in de toekomst te kunnen delen met iedereen via een webcam. ,,Ik laat onderzoeken of dat mogelijk is zonder de vogels te storen", vertelt ze.

Topstad in ‘slechtvalkendichtheid’

Arnhem is uniek in Nederland in zijn ‘slechtvalkendichtheid’. Dat stelt Raymond Schuurkes van de Vogelwerkgroep Arnhem en omgeving. ,,Want in Arnhem bevinden zich binnen een cirkel van 4 kilometer vier broedparen.” Aan het begin van deze eeuw was de vogel zo goed als nergens te bekennen. Op een ‘overwinterend vrouwtje bij de Eusebiuskerk’’ na, aldus Schuurkes.



De vogelwerkgroep schrijft de opvallende groei van het aantal broedparen voor een deel toe aan het zorgvuldig plaatsen van broedkasten op favoriete plekken. Gevolg: het lijkt wel alsof in Arnhem slechtvalken vanzelfsprekend zijn. Maar dat is niet zo, beseft ook directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk. ,,Ze kunnen er natuurlijk altijd voor kiezen om te verhuizen.”