Arnhem haakt af in strijd om ‘eerste marathon op natuurijs’

ARNHEM - De eerste marathon op Nederlands natuurijs wordt deze winter zeker niet in Arnhem verreden. Het nieuwe bestuur van de Arnhemse ijsclub Thialf, gebruiker en uitbater van de ijsbaan op sportpark ’t Cranevelt, heeft dat haar leden deze zondag per mail laten weten.

Volledig scherm Wachten op de start tijdens de marathon op Arnhems natuurijs, vorig jaar op 1 maart in Arnhem. © Eveline van Elk ‘De marathon van vorig jaar heeft laten zien dat de organisatie van een dergelijk omvangrijk evenement de nodige tijd en voorbereiding vergt en een groot beroep doet op onze leden', zo schrijft het bestuur.



‘Daar komt bij dat de KNSB de vereisten voor het organiseren van een marathon heeft opgeschroefd en de organisatie de nodige financiële risico’s met zich meebrengt. Alles overziend komt het bestuur tot de conclusie op dit moment niet klaar te zijn voor het organiseren daarvan’.



Het bestuur van Thialf geeft verder aan komend zomerseizoen te willen gebruiken om met de gemeente Arnhem en andere partijen te overleggen. ‘Om te kijken of en hoe de natuurijsmarathon voor de volgende jaren weer op de baan in Arnhem georganiseerd kan worden’.

Nek-aan-nekrace

Arnhem ging de afgelopen jaren de strijd aan met ijsclubs in onder andere Noordlaren en Haaksbergen. Eind februari vorig jaar was het een nek-aan-nekrace tussen Arnhem en Haaksbergen, waarbij Haaksbergen won. Vervolgens vond op de baan in Arnhem op 1 maart wel de tweede marathonwedstrijd op Nederlands natuurijs plaats.



Haaksbergen en Noordlaren gaan er beide dit jaar weer vol voor. Noordlaren heeft haar skeelerbaan eind vorig jaar wit gespoten en verwacht daar veel van. In Haaksbergen heeft de ijsclub ruim twintig doeken aan steigermateriaal opgehangen om daarmee de invloed van de zon te temperen.

Spiegeltje

De baan op sportpark 't Cranevelt in Arnhem is vrijdag onder water gezet. Zondagmorgen al kon ijsmeester Gerrit Wijers, van Sportbedrijf Arnhem, er een rondje overheen lopen. ,,Ik sta versteld", zei hij. ,,Het ijs heeft heel goed aangezet. Op sommige plekken hebben we nu al meer dan 2 centimeter. En het is lekker glad hè? Als een spiegeltje.”

Als er voldoende ijs is, laat de ijsmeester het resterende water weglopen. Vervolgens wordt de ijsvloer met het zogeheten ‘overlagen’ verder opgebouwd. Gedurende de nachtelijke uren wordt dan met een tractor en gierkar steeds weer opnieuw een laagje water op het ijs gesproeid.

Volledig scherm IJsmeester Gerrit Wijers bekijkt en test zondagmorgen het ijs op de skeelerbaan van sportpark 't Cranevelt. © DG

Wijers: ,,Daar beginnen we in de nacht van zondag op maandag mee of de nacht erop. Mogelijk kan de baan dan dinsdag voor het eerst open voor het publiek.”

Jammer

De ijsmeester vindt het jammer dat ijsvereniging Thialf deze winter afziet van het gastheerschap van de mogelijk eerste marathon op natuurijs. ,,Wij als Sportbedrijf Arnhem wilden er graag weer voor gaan. De baan is afgelopen najaar gepolijst na een eerdere grote opknapbeurt en daarmee nog beter geworden. We hadden echt een goede kans gemaakt.”

Volledig scherm Het ijs op de baan van sportpark 't Cranevelt is zo glad als een spiegel. © DG

Marcel van der Burgh, voorzitter van die andere Arnhemse ijsclub STG Rijn IJssel, was vorig jaar de grote plaatselijke organisator en is voor schaatsbond KNSB nog altijd dé tussenpersoon. Hij vindt het eveneens spijtig dat Thialf niet meer mee wil doen. ,,Dat is natuurlijk teleurstellend. Maar goed, Thialf heeft als gebruiker en uitbater van de baan op Cranevelt wel het laatste woord. Ik had me er graag weer voor ingezet. Mijn draaiboek ligt er nog en rol ik zo uit. Als het had gemoeten, hadden we over twee dagen een marathon gehad in Arnhem.”

Oosterbeek

In Oosterbeek begint de plaatselijke ijsvereniging OIJV maandag op sportpark Hartenstein met de voorbereidingen van een mogelijke schaatsperiode. ,,Misschien dat we woensdag open kunnen met in ieder geval het schaatsplein voor de schooljeugd", zegt Bart Pons van de OIJV.