Arnhem haalt alles uit de kast voor de herdenking rond de John Frostbrug

update Bridge to Liberation barst uit zijn voegen

23:05 ARNHEM - Er was geen plekje meer vrij vrijdagavond op de Arnhemse Rijnkade. Duizenden Arnhemmers keken tezamen met een grote groep Britten naar de Bridge to Liberation Experience. Terwijl honderden teleurgestelde bezoekers vertrokken omdat er geen plek meer was, genoten de circa 22.000 mensen die wel een plek vonden van een indrukwekkende en ontroerende show.