Arnhem had 4,5 miljoen euro over voor het Songfestival

Scooterrij­der in Arn­hem-Zuid op fietspad aangereden door auto

11 september ARNHEM - Bij een aanrijding op het Sint Gangulphusplein in Arnhem is rond half zeven deze woensdagavond een scooterrijder gewond geraakt. De scooter en auto reden in de richting van de Huissensestraat toen de automobilist rechtsaf wilde slaan naar de parkeerplaats van het Bruishuis.