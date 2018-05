Arnhem heeft een nieuw college van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

Arnhemmer vast na autokraak in Nijmegen

11:37 NIJMEGEN - Een man uit Arnhem is vannacht aangehouden na een inbraak in een auto in de 60ste straat in Nijmegen. De politie ging rond 03.00 uur met meerdere eenheden richting de wijk Malvert na een tip. De melder gaf zo'n goed signalement dat een van de verdachten kort daarna kon worden achterhaald.