'Arnhem heeft geen plek voor heroïneverslaafde uit Nijmegen'

In Arnhem worden nu 24 mensen behandeld. ,,Daarmee is het maximum bereikt”, aldus verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee (VVD) woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad. Nieuwe verslaafden komen op de wachtlijst, antwoordde hij op vragen van SP'er Gerrie Elfrink.



Besparen

Het nieuwe Nijmeegse college, dat bestaat uit GroenLinks, D66 en SP, wil de polikliniek voor medische heroïneverstrekking sluiten. Het argument daarvoor is dat steeds minder verslaafden in Nijmegen gebruikmaken van de dure voorziening met capaciteit voor 25 cliënten. Door daarmee te stoppen, kan Nijmegen jaarlijks 232.000 euro besparen.



Volgens Tobias van Elferen, collegeonderhandelaar namens D66 in Nijmegen, zal worden onderzocht of de overgebleven cliënten kunnen aansluiten bij de bestaande hulppost in Arnhem. ,,Daar kan de zorg gecontinueerd worden’’, zei hij eerder.



Overleg

Volgens Arnhems wethouder Van der Zee is Nijmegen echter helemaal niet van plan om verslaafden naar Arnhem te sturen: ,,Die intentie is er gewoon niet. Er is nooit een verzoek gedaan.’’ Volgens SP-fractieleider Elfrink is het gebrek aan overleg juist het probleem. ,,Ik raad u aan om in gesprek te gaan met de verantwoordelijk wethouder in Nijmegen.’’