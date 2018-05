Arnhem heeft geen zin om Nijmeegse heroïneverslaafden op te vangen: 'Al genoeg eigen sores'

Het nieuwe college, dat bestaat uit de partijen GroenLinks, D66 en SP, heeft de sluiting van de polikliniek voor medische heroïneverstrekking opgenomen in het nieuwe collegeakkoord. Het argument is dat er steeds minder verslaafden in Nijmegen gebruik maken van de dure voorziening waar capaciteit is voor 25 cliënten. Door te stoppen in Nijmegen, kan jaarlijks 232.000 euro bespaard worden op het gemeentebudget.

Mans genoeg

Fractievoorzitters van partijen uit de gemeenteraad van Arnhem vinden dat een stad als Nijmegen in staat moet zijn de eigen heroïneverslaafden te helpen. ,,Net zoals wij dat voor onze verslaafden doen. Nijmegen lijkt me er groot en mans genoeg voor om de eigen problemen op te lossen, aldus Leendert Combée van de VVD.

Martien Louwers van de PvdA vindt het een vreemde maatregel. ,,Je verschuift het probleem van de ene naar de andere gemeente. Dat klinkt me niet logisch in de oren. Ik begrijp ook niet goed waarom Nijmegen dat zou willen.

Zorgelijk

Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks, die samen met de PvdA, D66 en VVD tot een nieuw college in Arnhem probeert te komen, vindt het vreemd dat de bezuiniging al is ingeboekt zonder dat er met Arnhem over is gesproken. ,,Los van de kosten vind ik dit zorgelijk. Je werpt drempels op voor mensen die niet voor niets behoefte hebben aan deze vorm van heroïneverstrekking. Dit lijkt me niet verstandig.

De SP in Arnhem noemt het plan ronduit absurd. ,,Nijmegen moet zijn eigen problemen oplossen. We zitten niet te wachten op Nijmeegse verslaafden. We hebben al genoeg aan onze eigen sores. En we helpen al verslaafden uit de regio’’, aldus Gerrie Elfrink.

Over de muur

Guus van der Laak van der Laak van Arnhem Centraal vindt het vreemd dat Arnhem moet opdraaien voor een bezuiniging van Nijmegen. ,,Het kan niet zo zijn dat Nijmegen een voorziening sluit en de verslaafden vervolgens over de muur naar Arnhem gooit.’’

IrisZorg vindt de voorgenomen sluiting van de heroïnepost in Nijmegen een slecht idee. Een van de redenen is dat het aantal verslaafden zou afnemen. Volgens regiomanager Ingrid Hendriks neemt het aantal gebruikers niet af.

Lot

Het is volgens Tobias van Elferen, collegeonderhandelaar namens D66, niet de bedoeling van de collegepartijen om verslaafden aan hun lot over te laten. ,,We willen onderzoeken of de overgebleven cliënten kunnen aansluiten bij de bestaande hulppost in Arnhem. Daar kan de zorg gecontinueerd te worden.’’