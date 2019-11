Arnhem in de ochtendmist, dit ziet de kraanmachinist van High Park

UpdateARNHEM - Grote delen van de regio zijn vanochtend bedekt onder snel opkomende mist. Dat zorgt voor overlast, maar ook voor mooie plaatjes. Zoals deze van kraanmachinist Roy van Goethem (32). Hij is aan het werk bij het voormalige Giro-gebouw in Arnhem.

,,Die enorme witte waas is prachtig. Dit is betaald genieten vanuit mijn 360 graden-kantoor. De hele ochtend al”, zegt hij enthousiast vanaf 86 meter hoogte. Hij kan door zijn werk regelmatig genieten van mooie uitzichten. Maar zulke mooie beelden als vanochtend heeft hij in de veertien jaar dat hij het werk doet nog maar zelden gezien.

,,Een mooie zonsopgang zie ik wel vaker. Maar een plaatje als dit kom ik maar eens in de twee, drie jaar tegen. Een groot voordeel is ook dat ik nu in een kraan zit op 86 meter hoogte. Zo zie je nog veel meer. Meestal zit ik lager in de lucht”, zegt hij.

Werk is lastiger

Ondanks de mist hoeft hij zijn werk er niet bij neer te leggen vandaag. Al is het wel lastiger werken dan op de meeste andere dagen. ,,Ik zie heel weinig. Daardoor moet ik echt vertrouwen op m'n collega's die beneden staan. We werken met portofoons. Daarmee geven ze me goede aanwijzingen. En ik moet deels ook op m'n gevoel afgaan.”

Tussen het werken door maakt Van Goethem wel vaker foto's. De fraaie beelden deelt hij op zijn eigen pagina op Facebook.

Het voormalige Giro-gebouw aan de Velperweg wordt omgebouwd tot ‘hoogwaardig woongebied’ High Park. 203 appartementen, op verdiepingen drie tot en met negen, worden verhuurd. Op de andere etages komen 78 koopwoningen. Daarvan is 80 procent verkocht, nog eens 20 procent onder optie. Inmiddels is de bouw op 37 procent.

Volledig scherm Een klein zonnetje bij de opkomende mist. © Roy van Goethem

Volledig scherm Een mistfoto van Van Goethem © Roy van Goethem.

Volledig scherm Van het uitzicht kan Van Goethem de hele ochtend al genieten. © Roy van Goethem

Volledig scherm Beeld vanuit de torenkraan in Arnhem. © Roy van Goethem