Arnhem is duurder uit als afvalcontainer van het slot gaat

Rocco en Wout treden met hun bajesplaat op in gevangenis­sen: ‘Het is daar een potpourri van gevoelens’

12:28 ARNHEM/ ULFT - De intense reis is nog steeds bezig, de climax nadert: De Niemanders gaan optreden in de gevangenis. Rocco Ostermann ziet daar niet tegenop, maar beseft tegelijk dat niet elke veroordeelde hen met open armen ontvangt. ,,Sommigen interesseert het werkelijk geen reet dat wij in de bajes komen spelen.”