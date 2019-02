Arnhem is statues-stad af: ‘Wij waren de eerste die levende standbeelden serieus namen’

Hoeveel bezoekers er waren? Karin Terwisse, publiciteitsmedewerker van World Living Statues Festival in Arnhem, had geen benul.



Dus praatte ze tegen de journalist maar een agent na die toevallig bij haar in de buurt stond en die ze ernaar had gevraagd: 300.000. Zo verspreidde het ANP even later het onwaarschijnlijke nieuws.



Waren er tijdens die derde editie van World Living Statues in 2008 werkelijk zo veel bezoekers in de stad? Natuurlijk niet. Zo veel mensen passen er zelfs met proppen niet in de nauwe straten van het Arnhemse centrum.



Maar dat het getal zonder morren door iedereen werd aanvaard, tekent de faam die het festival zo kort na zijn start in 2006 al had gekregen. World Living Statues, dat was Arnhem en dat betekende volop drukte. Al waren er in feite drie keer minder mensen dan wat de politieagent uit zijn duim had gezogen.

Vakantiereisje

Quote Voor de inwoners van Arnhem brengt zo’n festival ook immateriële winst Dat World Living Statues er is gekomen, dankt Arnhem aan het vakantiereisje dat Arnhemmer Robin Hagen maakte naar Las Vegas, twee maanden voor de eerste editie van het festival. Zijn bedrijf Hagen Events was net begonnen met het organiseren van grote evenementen in opdracht van de gemeente Arnhem: Koninginnedag, Harley Davidsondag en het Rijnfestijn.



Met dat laatste feest (muziek, een markt, een podium, wat levende standbeelden) zat hij in zijn maag, want het had geen duidelijk profiel. In Las Vegas vielen hem de schellen van de ogen: hij moest zich beperken. Zoals hotel The Venetian in Las Vegas geheel en al in Venetiaanse stijl is. ,,Zo besloot ik van levende standbeelden het enige onderwerp van het festival te maken”, vertelt hij. Rijnfestijn werd World Living Statues.



Grote evenementen zetten de stad waar ze gehouden worden op de kaart. Zo weet iedereen dat Nijmegen de stad is van de Vierdaagse en heeft techniekstad Eindhoven de Dutch Design Week. Allemaal evenementen die geld kosten, maar die de stad een positieve associatie opleveren én extra inkomsten. ,,Voor elke euro die World Living Statues kost, wordt het tienvoudige tijdens het evenement in de stad besteed”, zegt Hagen.

Ramblas

Cindy Daems, organisator van het soortgelijke, maar kleinere Beeldig Lommel in het Vlaamse Lommel, heeft door de Karel de Grote Universiteit in Antwerpen onderzoek laten doen naar de opbrengst van haar festival. De uitslag is helder. ,,Niet alleen zijn er de directe inkomsten van bezoekers die parkeren, overnachten, eten, drinken en inkopen doen”, vertelt zij.



,,Maar voor de inwoners brengt zo’n festival ook immateriële winst. Het heeft een gemeenschapsvormende werking, wat in deze snelle maatschappij erg belangrijk is. Mensen zijn samen enthousiast, maken samen iets mee en zijn trots op hun stad. Dat geldt vanzelfsprekend ook in Arnhem, ons grote voorbeeld.”



Hoe vind je goede levende standbeelden? Dat was bij de eerste editie nog best een probleem. Impresariaten hadden deze acts niet in de aanbieding. De standbeelden doen doorgaans immers niet aan boekingen en leven gewoon van het centenbakje voor zich op straat. Hagen loste het probleem op door een medewerkster naar Barcelona te sturen om de Ramblas af te stropen, toentertijd Europa’s belangrijkste verzamelpunt van levende standbeelden uit de hele wereld. Later kwamen ook andere grote steden aan bod.



Van het begin af aan was World Living Statues een geweldig succes. Hagen blufte door er een wereldkampioenschap van te maken. Niemand die hem dat kon verbieden, want een bond was er niet en een ander wereldkampioenschap bestond niet. ,,Wij waren de eersten die levende standbeelden serieus namen”, zegt Hagen. ,,Bij ons kwamen de beste beelden. Wie iets te bieden had, wilde ook wel wereldkampioen worden.”

Handdoek

De organisatie was die eerste keer prut: er waren geen podia, geen afzettingen, geen route, het verkeer reed hier en daar dwars door de mensenmeute heen. ,,Levensgevaarlijk”, herinnert Hagen zich. In het tweede jaar zag het er daarom een stuk beter uit.



Dat ook voor de standbeelden zelf een strakke organisatie nodig was, werd al snel duidelijk: de artiesten bleven na aankomst op Schiphol soms gewoon in Amsterdam hangen om te blowen en om daar op te treden. ,,Dus regelden wij alles voor ze: de reis, het hotel, de maaltijden, de begeleiding”, vertelt Hagen.



Nu is het einde in zicht. Na tien jaar verminderde Arnhem de subsidie en zat er voor de organisatie niets anders op dan het evenement tweejaarlijks te maken. De contacten met de standbeelden werden minder intensief, de kwaliteit van het festival ging achteruit en het aantal bezoekers ook. Deze laatste keer, dit jaar op 5 en 6 oktober, moet daarom een daverende sloteditie worden. Alle kampioenen komen terug.



,,Arnhem had liever de Giro d’Italia”, meesmuilt Hagen over de subsidievermindering, ook al heeft hij zijn verlies inmiddels genomen. Hij heeft de handdoek in de ring gegooid. Misschien gaat hij wel door met twee kleinere evenementen die uit het Arnhemse festival zijn voortgekomen: Statues by Night in Ede en het Nederlands Statues-kampioenschap in Valkenburg. ,,Als Arnhem wat anders wil, dan moet Arnhem dat helemaal zelf weten”, zegt Hagen, die met genoeg geld best wel door had willen gaan. Maar het zal niet zo zijn. Arnhem is statues-stad af.

Johnman (John Eicke)Duitsland Wereldkampioen in 2010 met Candyman, in 2013 met Blanko (foto).



Sinds 2017 is hij artistiek directeur van World Living Statues.



,,Onder levende standbeelden en producenten is World Living Statues het bekendste festival van de wereld. Sinds mijn wereldkampioenschap heb ik onophoudelijk werk. Met name de kwaliteit in Arnhem is van belang. Ik was laatst op een festival met vierhonderd beelden in Indonesië. Geen ervan kwam in de buurt van wat je in Arnhem ziet. Ik kan de gemeentefinanciën niet doorgronden, maar het is eeuwig zonde dat dit festival nu ophoudt.” Volledig scherm © Living Statues Borne