Arnhem is steeds meer single-stad: bijna de helft woont alleen

Dit vinden cultureel onderne­mers van de ‘dode’ cultuursec­tor in Arnhem

7:36 ARNHEM - Het creatieve klimaat in Arnhem is dood, zei woordkunstenaar Tim Lenders zaterdag in De Gelderlander. In andere steden worden creatievelingen volgens hem ontvangen met ‘open oren, financiële bijdragen, wethouders die je evenementen opzoeken en openlijk steunen, plaatselijke journalisten die longreads schrijven en publiek dat je kunt vasthouden’. Lenders kreeg veel bijval én kritiek.