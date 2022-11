Arnhem kleurt oranje om geweld tegen vrouwen te stoppen, van misplaatste grappen tot moord

Film, expositie, toneelvoorstelling

De oranje lichten, die verwijzen naar een zonnige toekomst voor vrouwen, branden zestien dagen, net zo lang als de campagne Orange the World duurt. De Arnhemse invulling van de wereldwijde actie behelst tevens een film, deze woensdag, in Focus Filmtheater.



In Belaagd vertellen vrouwen hoe het is om te maken te krijgen met geweld, van seksuele intimidatie tot verkrachting. Op de Jonas Daniël Meijerplaats en in het stadhuis is de expositie Voltooid Herstelde Tijd te zien, waarin herstel na geweld centraal staat.



Op 10 december is er een toneelvoorstelling in Rozet over het thema met ervaringsdeskundigen.