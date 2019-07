Arnhem komt in de benen voor Ömer, de doodzieke zoon van raadslid Usta

Alleen een experimentele therapie in het Spaanse Pamplona kan misschien nog redding brengen voor de aan een zeldzame hersenstamtumor lijdende jongen.



Ömer Usta, leerling uit groep zeven van school De Werf in de wijk Presikhaaf, ligt op dit moment in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Volgens zijn vader is de kwaadaardige tumor die hem heeft getroffen zó zeldzaam dat genezing niet mogelijk is.



,,Zijn levensverwachting is negen tot twaalf maanden. Chemotherapie werkt niet. Met bestraling is alleen de groei van de tumor af te remmen.”