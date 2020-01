Arnhem koploper in incidenten met verwarde personen: explosieve stijging van overlast

In totaal kreeg de politie ruim 1.627 keer een melding in Arnhem. Nooit eerder was dat zo vaak als in 2019. Donderdagavond nog zorgde een man met een bijl op het dak van een huis in Arnhem-Zuid urenlang voor veel onrust.

Explosieve stijging

De afgelopen jaren is er een explosieve stijging van overlast door verwarde personen in Arnhem. In 2012 was er nog maar 544 keer overlast geregistreerd. Dat aantal is daarna elk jaar toegenomen. In 2016 lag het aantal al op 1.004, in 2018 op 1.406. Daar kwamen in 2019 dus nog ruim 200 incidenten bij vergeleken met het jaar ervoor.



Doetinchem komt als enige gemeente in de buurt bij Arnhem: daar waren in 2019 per 1.000 inwoners 9,6 incidenten met verwarde personen. Het aantal lag daar op 554, dubbel zoveel als in 2013.



In Nijmegen waren 1.224 incidenten. Alleen in 2016 waren dat er meer, met 1.289 registraties van personen met verward gedrag. Per 1.000 inwoners lag het aantal incidenten in Nijmegen op 6,9.