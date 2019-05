Arnhem krijgt 5 miljoen om wijken van aardgasnet af te koppelen

Vakbondsac­tie in Arnhem voor beter pensioen, dag na OV-sta­king

7:40 ARNHEM - Werknemers in de sectoren metaal, overheid, bouwen & wonen en de sociale werkvoorziening leggen woensdag 29 mei het werk neer voor demonstraties in onder meer Arnhem. Het protest is een dag na de landelijke staking in het openbaar vervoer. Inzet is een beter pensioen.