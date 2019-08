Arnhem krijgt 9 nieuwe ‘struikelstenen’ voor Holocaust-slachtoffers

Demnig brengt overal in Europa gedenktekens aan voor de huizen van mensen die door de nazi’s werden vermoord, vergast of tot zelfmoord gedreven.



Hij legde op 2 mei 2018 in Arnhem al 29 ‘Stolpersteine’ bij de laatste adressen van de slachtoffers van de Holocaust.



Meer dan 100 nabestaanden van de overlevenden uit 13 families kwamen over naar de Gelderse hoofdstad om de plechtigheid bij te wonen. Ze kwamen uit Israël, Australië, België en Nederland. Geëmotioneerd legden ze bloemen bij de stenen en vertelden over hun overleden voorouders.