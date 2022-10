Arnhem krijgt binnenkort een nieuwe middelbare school dankzij actie van twee ouders

binnenkijken bij Het rolstoel­vrien­de­lij­ke huis van Mirjam: ‘De inrichting is sober, ik ben van het weglaten’

,,Vind je de buitenkant niet lelijk? Wij wel. Toen we hier gingen kijken, dachten we: Oei, dit huis is niks, niet onze smaak. Maar toen we binnenkwamen, werden we heel blij...Het is en prachtige ruimte. Kom, dan laat ik het je zien.”

30 september