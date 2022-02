Arnhem krijgt echt ‘Ernems’ gebouw in Coehoorn-gebied

Opluchting bij corpora­ties in Arnhem: vertraging bij bouw sociale huurwonin­gen afgewend

ARNHEM - Iets als stikstof kan nog weleens roet in het eten gooien, maar de bouw van broodnodige sociale huurwoningen in Arnhem wordt voorlopig in ieder geval niet vertraagd door de gemeenteraad. Een ruime meerderheid is voor een voorstel dat als stok achter de deur moet dienen voor de bouw.

20 februari