Arnhem krijgt extra XL-vaccinatielocatie; GGD verwacht 4000 prikken per dag en ruime openingstijden

ARNHEM - GGD Gelderland-Midden opent deze maand een nieuwe XL-vaccinatielocatie in Arnhem. Vanaf 25 mei zal er ook geprikt worden in de hal van Sportpark Molenbeke aan de Sasboutstraat.

In Arnhem wordt al gevaccineerd op Sportcentrum Papendal en in ziekenhuis Rijnstate. Bij het openen van Papendal als vaccinatielocatie, afgelopen januari, kondigde de GGD al aan dat er later in het jaar er meer locaties in Arnhem zouden worden komen waar geprikt zou worden, ook midden in de stad. Een van die locaties is dus Sportpark Molenbeke.

De komst van een extra XL-vaccinatielocatie is volgens de GGD Gelderland-Midden nodig om in juni Gelderlanders massaal te kunnen vaccineren tegen corona. Door de komst van grote hoeveelheden vaccins naar Nederland zullen er in de maand juni zo'n twee miljoen prikken per week worden gezet in Nederland.

Op Sportpark Molenbeke verwacht de GGD 4000 prikken per dag te zetten, waarmee er een aanzienlijke hoeveelheid bijgedragen zal worden aan de 11.000 vaccinaties die men in juni dagelijks in de regio verwacht uit te delen.

Volledig scherm De sporthal van Sportpark Molenbeke, die vanaf eind deze maand als XL-vaccinatielocatie zal dienen © Marina Popova

Verruiming openingstijden

Naast de komst van een nieuwe locatie in Arnhem zullen op de bestaande vaccinatielocatie de priklijnen worden uitgebreid. De openingstijden worden mogelijk verruimd.

De GGD Gelderland-Midden roept mensen op om zoveel mogelijk per fiets of met het openbaar vervoer naar Sportpark Molenbeke te komen, vanwege het grote geplande aantal vaccinaties.

Op maandag 31 mei zullen burgemeester Ahmed Marcouch (voorzitter van de Veiligheidsregio) en Henk Bril van GGD Gelderland-Midden een bezoek brengen aan de nieuwe vaccinatielocatie in Molenbeke.

