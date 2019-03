Arnhem krijgt grootste gratis Koningsdagfestival van Nederland

Onder het motto ‘Het festival dat je omarmt’, gaat de Stichting Koningsdag Arnhem vanaf vandaag de Koningsnacht en de Koningsdag 2019 in een straal van 50 kilometer rond Arnhem promoten. Bij elke reclame-uiting via posters, billboards, sociale media en de eigen website wordt duidelijk gemaakt dat alle onderdelen op vrijdagavond 26 en zaterdag 27 april gratis kunnen worden bijgewoond.

,,Er komen tal van aansprekende namen naar Arnhem”, zegt René Blom, bestuurslid van de stichting. Hij noemt de rappers Boef en Brainpower, vlogger en zangeres Famke Louise, de dj’s Afro Bros, Remy, Sluwe Vos, Miss Djax, Kraak en Smaak en Sidney Samson, artiesten als Snollebollekes en de Gebroeders Ko en de bands Donnerwetter, Mr. Weazley en Rilan and the Bombardiers.

Verwacht wordt dat het festival door 200.000 mensen wordt bezocht. Of zij getuige zullen zijn van een grote vuurwerkshow is nog niet duidelijk. ,,Wij organiseren dat niet, maar partijen die dit willen bekostigen, kunnen wij wel helpen.”

Die partijen hebben zich nog niet gemeld. Volgens Blom is een bedrag van circa 6.000 euro nodig. De gemeente draagt 1.000 euro bij en de stichting zorgt zelf voor hekken om het terrein en betaalt de borg. Zij komt met 750 euro over de brug.

De stichting is ondertussen wel aan het nadenken over een alternatieve eindshow in plaats van het vuurwerk. ,,Daarmee willen wij het festival gaan afsluiten. Bijvoorbeeld met een lasershow vanaf de toren van de Eusebiuskerk. Ook zou elk podium een eigen lasershow kunnen doen. De stralen ontmoeten elkaar dan in de lucht”, zegt Blom.

Of er dit jaar vuurwerk komt, is onduidelijk. Vast staat wel dat alle festivals en andere activiteiten in de binnenstad voor het eerst in tien jaar weer compleet gratis zijn. ,,En daar zijn we trots op”, zegt medebestuurslid Sander Wind. Voorgaande jaren vroeg het festival Beat the Bridge entree, opvolger XXlerator Kingsday is gratis.

Op tal van pleinen worden festivals gehouden. ,,Park Sonsbeek is de plek voor families. Als je je daarna in het feestgedruis wilt storten, kun je alle kanten op. Van dj’s, tot bekende en minder bekende livebands. Rond de binnenstad tref je festivals als Free Your Mind, De Buitenkroeg, 8Bahn, Kingsize en de Trans, met voornamelijk Hollandse feestmuziek. De cafépleinen in het centrum hebben een eigen sfeer, zoals Jansplein, Jansplaats en Korenmarkt. Op het Gele Rijdersplein tref je festival De Luie Hond en Stan & Dans”, aldus Wind.

