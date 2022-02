Arnhem krijgt grootste NewYorker van Nederland. In het pashokje krijgt de bezoeker kledingadvies

Negen winkels veranderen in één megawinkel in Arnhem: de grote vraag is nu wie erin gaat komen

Retail Bouw Nederland is begonnen met de verbouwing van de De Gruyterpassage van het Musiskwartier in Arnhem. De passage met negen winkels moet veranderen in één grote winkel met een spraakmakend karakter, verspreid over twee verdiepingen van 2500 vierkante meter.

15 februari