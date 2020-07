Arnhem krijgt in 2022 als eerste Gelderse gemeente een eigen Gay Pride

ARNHEM - In navolging van veel andere steden krijgt ook Arnhem een Pride. Het is voor het eerst dat een Gelderse stad een dergelijke manifestatie voor onder meer homo's, lesbiennes en transgenders houdt. ,,Bedoeld voor iederéén die te maken heeft met uitsluiting”, benadrukt initiatiefnemer Ron Roumen van de stichting Liberation Pride Arnhem .

De Pride staat op het programma voor augustus 2022. De bedoeling is dat er dan vier dagen achter elkaar grote festiviteiten op straat zijn in Arnhem.

Arnhem heeft minder levendige gay community

Het idee ontstond volgens Roumen in oktober vorig jaar op een bijeenkomst over seksuele diversiteit. Daar was hij met verschillende andere clubs en verenigingen aanwezig die op komen voor homorechten.



,,Arnhem is een regenbooggemeente, maar echt uiting werd daar nog niet aan gegeven. Dat is eigenlijk heel vreemd. De provinciehoofdstad heeft een veel minder levendige, actieve gay community dan bijvoorbeeld Nijmegen”, vertelt Roumen.

Om daar verandering in aan te brengen, komen er vanaf 2021 het hele jaar door bijeenkomsten bedoeld om het thema ‘uitsluiting’ aan de kaak te stellen. Te denken valt aan debatten, voorstellingen en gesprekken in wijken.



,,Die gaan niet alleen over lhbt-rechten, maar ook over andere groepen die zich uitgesloten voelen. Denk aan groepen die zich buitengesloten voelen vanwege hun geloof, ras of afkomst. In wijken willen we het gesprek aangaan om meer onderling begrip te creëren.”

Jaarlijkse Pride van vier dagen

De bedoeling is dat dit tot uiting komt in een jaarlijkse, feestelijke Pride van vier dagen. ,,Dan zijn er traditionele street party's, een beetje zoals met Koningsdag. Maar ook dan laten we de inhoud niet los. Denk aan wijkgerichte activiteiten met debatten, films en tentoonstellingen. Er zijn geen hokjes. En om het maar plat te zeggen: het gaat echt niet om homo's kijken.”

Of het wel nodig is, een eigen Pride? Volgens Roumen wel. De initiatiefnemer wijst erop dat er nog vaak misstanden zijn op het gebied van homorechten. ,,Ook hier in Arnhem is nog genoeg werk aan de winkel. Dit jaar nog stonden de terreurverdachten voor de rechter die een aanslag op de Gay Pride in Amsterdam wilden plegen. De situatie is nog lang niet waar die moet zijn.”