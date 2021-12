Arnhem krijgt tientallen arbeidsmigranten niet van Vakantiepark Arnhem af

Mireille woont permanent op Vakantie­park Arnhem: ‘Ik moet verhuizen, maar waarheen dan?’

ARNHEM - De rust is na het vakantieseizoen teruggekeerd op Vakantiepark Arnhem. Circa negentig volwassenen en kinderen zijn achtergebleven. Zij brengen noodgedwongen de koude, natte winter door in hun mobile homes zonder isolatie. Mireille Ridderbosch is één van hen. ,,Ik moet verhuizen, maar waarheen dan? Wanneer neemt de gemeente me een keer serieus?”

