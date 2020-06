Arnhem krijgt voor het eerst in de geschiedenis een moskee met minaret

Zorgen om grijze Gelderse boer, maar Cor (69) geniet: ‘Je moet ook een beetje geschift zijn’

10:48 ARNHEM - De helft van alle Gelderse boeren is zestig jaar of ouder en voor jonge boeren is het vaak lastig om nog een boerenbedrijf over te nemen. De provincie Gelderland vreest voor de toekomst van het platteland als er geen maatregelen worden genomen.