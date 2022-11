Arnhem laat Nijmegen ver achter zich en is opnieuw nummer 1 van Gelderland bij NK Tegelwippen

MET VIDEO De camper van deze Arnhemmer staat noodgedwon­gen in de voortuin: ‘Nergens is stallings­ruim­te, waar moet ik naartoe?’

ARNHEM / BEMMEL - Een opvallend tafereel in het Arnhemse straatbeeld: de camper van Freddy De Lossantos Parola staat pontificaal in zijn voortuin. Niet omdat hij daar zo graag wil kamperen, maar omdat er in de hele regio een nijpend tekort is aan stallingsruimten voor campers en caravans.

9 november