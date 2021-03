Arnhem loopt miljoenen euro’s aan parkeergeld mis en heeft hoop gevestigd op de scanauto

Elk weekend gaan bijna 500 mensen aan de stadswan­del met Gwen en Lieke

15 maart ARNHEM - Alleen of samen. Met een koffie to go of zonder. In een park of op de Veluwe. Wandelen is sinds de coronacrisis booming. Gwen van Buuren (22) en Lieke Blom (21) besloten daarom de in Amsterdam bedachte stadswandeling naar hun woonstad Arnhem te halen. Inmiddels lopen elk weekend bijna 500 wandelaars mee in hun kielzog.