Arnhem loopt Songfestival mis op de centen

Quote We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt Jan van Dellen, Wethouder Arnhem ,,Ik heb altijd gezegd dat wij zorgvuldig en voorzichtig zouden opereren, ook in financiële zin”, zegt Van Dellen. ,,Desalniettemin is met steun van de provincie Gelderland een behoorlijk bedrag op tafel gelegd. Wat ik nu wel kan zeggen, is dat de bijdrage van 15 miljoen waar Rotterdam mee schermde voor ons een maatje te groot was.”



Ook Markink erkent dat het Arnhems-Gelderse bod niet kon tippen aan dat van Rotterdam. Hij wil niet bevestigen dat Gelderland en Arnhem samen tot 5 miljoen wilden gaan. Wel zegt hij nog altijd trots te zijn op het inhoudelijke plan, dat was gebouwd rond het vieren van 75 jaar vrijheid. ,,Ik vind dat nog steeds erg sterk. Wij wilden niet zo ver gaan als Rotterdam, wij hadden onze grenzen.”

Teleurstelling

Van Dellen laat vanaf zijn vakantieadres weten dat hij het ‘ontzettend jammer’ dat Arnhem het Eurovisie Songfestival misloopt, maar dat het aan de inzet niet heeft gelegen. De VVD-wethouder spande zich na de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv direct in om Arnhem als kandidaat naar voren te schuiven. ,,We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt.”

Zijn teleurstelling over het niet doorgaan van het feest ventileert hij op het moment dat hij nog geen inzage heeft gehad in de toelichting van de publieke omroep op de gemaakte keus.

Goede locatie

De NPO stelt in een persverklaring dat de afvallers lager scoorden op zwaarwegende criteria als geschiktheid van de locatie, beschikbaarheid van accommodatie en financiële bijdrage. Daar kan Van Dellen zich niet geheel in vinden. ,,Als het gaat om hotelaccommodatie, dan overtroffen we met onze capaciteit in de regio Arnhem/Nijmegen in ieder geval Maastricht. En we hadden met GelreDome een heel goede locatie.”

Markink denkt ook niet dat de beschikbaarheid van het stadion een probleem is geweest voor de Songfestival-organisatie. ,,Wij hadden alles geregeld met een tijdelijk stadion voor Vitesse. En we hadden inmiddels ook geregeld dat Vitesse op 14 mei, als ook de halve finale van het Songfestival was, had kunnen uitwijken naar Doetinchem, naar het stadion van De Graafschap.”