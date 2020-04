Arnhem mag vier windturbines Koningspleij bouwen

Agenten die dreigende man in Arnhem in zijn been schoten niet vervolgd

12:27 ARNHEM - De agenten die op 6 december 2019 bij een woning aan de Eindhovensingel in Arnhem een man in zijn been schoten, hebben rechtmatig gehandeld en worden niet vervolgd. Dat concludeert het openbaar ministerie na onderzoek van de Rijksrecherche.