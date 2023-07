Deyan is met paarden en fiets onderweg naar Bulgarije: 'Mijn paarden wijzen de weg'

met video | cijfers Steeds meer woningbran­den: onderzoek naar oorzaak, ook naar relatie met isolatie en zonnepane­len

Het aantal woningbranden neemt enorm toe. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er bijna 2500 in Nederland, 13 procent meer dan in het jaar ervoor. En het is bijna 50 procent meer dan vier jaar geleden. De brandweer start een onderzoek.