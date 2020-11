Arnhem misschien na 2030 een optie, maar trein Amsterdam-Berlijn rijdt voorlopig via Apeldoorn

Bouwplan in Bartokpark baart zorgen: ‘Wat wíl Arnhem met deze plek?’

16 november ARNHEM - Natuurlijk, dat er in het Bartokpark zou worden gebouwd was alom bekend. Toch zijn er zorgen over de bouwplannen in het Arnhemse stadshart. ,,We missen de brede discussie: wat wíl Arnhem met deze plek?”