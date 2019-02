Arnhem moet miljoenen uittrekken om problemen met ict op te lossen

ARNHEM - De gemeente Arnhem moet jaarlijks tussen de 1 en 2 miljoen euro extra uitgeven om de ict-problemen op te lossen bij De Connectie. De ellende is zo groot dat zonder ingrijpen de dienstverlening in gevaar komt.

Die boodschap heeft de Arnhemse wethouder Jan van Dellen woensdagavond aan de gemeenteraad gebracht. Die vergaderde over de ict-zorgen bij de organisatie, die voor de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum taken als administratie, inkoop, aanbesteding en belastingheffing uitvoert en die ook de ict-infrastructuur voor deze regiogemeenten voor haar rekening neemt. De Connectie levert ook diensten aan Overbetuwe.

Lees ook Veel geld nodig voor systeem Connectie bij gemeente Arnhem, Rheden en Renkum Lees meer

Quote De situatie is ernstig Jan van Dellen, Wethouder Arnhem ,,Er zijn al zaken opgelost, maar de situatie is ernstig”, zo lichtte Van Dellen toe. ,,Er zijn structureel mensen nodig om dingen te fiksen. Je wil niet dat bijvoorbeeld de verstrekking van uitkeringen in gevaar komt.” Het extra geld is nodig om betere mensen aan te trekken, om de systemen te verbeteren en om het niveau van de huidige medewerkers op te krikken.

Rheden en Renkum waren al eerder er achter gekomen dat ze extra geld kwijt zijn aan de Connectie: Rheden tussen de 470.000 en 585.000 euro, Renkum tussen de 2 en 4 ton. In Arnhem, met een belang van 73 procent in de organisatie valt de extra uitgave aanzienlijk hoger uit. Hoe de rekening er precies uitziet, moet later dit jaar helder worden.

Zorgen

De Connectie begon op 1 juli 2017 en telt zo’n 400 medewerkers, van wie ongeveer 70 procent in de ict werkt. De organisatie moet het zien te rooien met een budget van 39 miljoen euro. Volgens Van Dellen gaat het over het algemeen best goed met de uitvoering van de taken die door de gemeenten bij de Connectie zijn neergelegd, maar zijn er vooral zorgen op het terrein van de ict.

Een van de oorzaken is volgens de wethouder dat bij de overdracht van mensen en middelen van de gemeenten naar de koepelorganisatie te weinig is gelet op de kwaliteit. Bovendien is de Connectie meteen een bezuiniging van 4 miljoen opgelegd, terwijl de ervaring leert dat het rendement van een nieuwe organisatie in het begin altijd een dip krijgt, alvorens naar een hoger niveau te groeien. ,,En we zitten nog steeds in die dip.”

Raderwerk