Arnhem omarmt Snollebollekes met spandoek en kartonnen Rob Kemps op een Vespa

Rob Kemps op een Vespa, een stoel of tussen de ansichtkaarten. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het gezicht van Snollebollekes duikt op in de Arnhemse binnenstad. Het is niet de echte Rob Kemps, maar een kartonnen replica die in tal van winkels is te bewonderen.



Kleurde Arnhem tussen 2006 en 2013 nog rood dankzij ‘Symphonica in Rosso’ van Marco Borsato, nu omarmen de ondernemers Snollebollekes. En Snollebollekes omarmt Arnhem ook: ,,Vet als ik van GelreDome ‘mijn’ stadion kan maken’’, vertelde hij eerder aan deze krant.



,,Zeg je de Toppers, dan zeg je de ArenA. Zeg je Guus Meeuwis, dan zeg je Philips Stadion. Hopelijk zeggen mensen over een paar jaar: Snollebollekes, dat is Arnhem.’’