Arnhem onderzoekt eigen rol bij 168 geroofde Joodse huizen na de Tweede Wereldoorlog

In de beantwoording verwijst het college naar de zogeheten ‘Verkaufsbücher’, die afgelopen voorjaar zijn gepubliceerd. Hierin zijn overzichten te vinden van vastgoed, grond en natuurgebieden die in de Tweede Wereldoorlog van voornamelijk Joods landgenoten zijn gestolen. Deze zijn daarna door oorlogskopers buitgemaakt.

7000 panden in handen van louche handelaren

In de Verkaufsbücher staan zevenduizend panden en stukken grond in heel Nederland beschreven die in handen zijn gekomen van vooral louche handelaren. Het zou om 168 panden in Arnhem gaan.

Arnhem kende voor de Tweede Wereldoorlog een levendige Joodse gemeenschap, schrijft het college. Van deze gemeenschap zijn veel Joodse Arnhemmers afgevoerd naar concentratiekampen in Duitsland en niet teruggekeerd.

Straatbelasting met terugwerkende kracht

De onderzoeken die al wel zijn gedaan in andere steden lieten een kille en zakelijke houding zien tegenover Joodse huiseigenaren die na de oorlog wel terugkeerden uit de concentratiekampen en onderduikadressen. Er werd geen rekening gehouden met het leed dat de overgebleven Joodse bevolking doorstaan had tijdens de oorlog.

In Amsterdam en Den Haag werden terugkerende Joden gevraagd hun erfpacht en straatbelastingen met terugwerkende kracht te betalen over de periode dat hun huizen niet in hun bezit waren.

Verkoop Joodse eigendommen

In de gemeente Arnhem was een zoektocht in de eigen archieven niet toereikend om de betrokkenheid van de gemeente bij de aan- en verkoop van Joods eigendom in beeld te krijgen. Er is ook geen informatie of Arnhem destijds teruggekeerde Joodse Arnhemmers heffingen of boetes heeft opgelegd.

Om meer inzicht te krijgen in die geschiedenis van Arnhem is meer onderzoek nodig. Hiervoor gaat Arnhem gesprekken voeren met het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies). De verwachting is dat nog voor het eind van het jaar een onderzoeksopzet klaar is.

Eigen gedragingen

Behalve Arnhem gaan twintig andere gemeenten onderzoek doen naar de eigen gedragingen ten aanzien van de Joodse gemeenschap. Dat blijkt uit een bericht van het televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV.

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen de twintig steden voor. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben naar aanleiding hiervan in totaal al 14,6 miljoen euro uitgekeerd aan individuen en Joodse organisaties.