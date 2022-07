Arnhem-Oost, het mooiste station dat Arnhem nooit zal krijgen

Teleurstel­ling over schrappen van stations Gelderland, maar strijdlust blijft: ‘Plan van de lange adem’

ZEVENAAR - In de regio wordt teleurgesteld gereageerd op het niet doorgaan van drie stations in Gelderland. In Zevenaar is de hoop dat het gewenste station Zevenaar-Oost er toch komt, nog niet verdwenen. ,,We blijven ons daarvoor inzetten”, zegt de Zevenaarse wethouder Toon Albers.

