Arnhem ‘raar bezig’ in Stadsblokken-Meinerswijk: ‘Waarom bouwen in de uiterwaarden?’

Arnhemse Jansbeek en Nijmeegse pelgrims­rou­te vallen in de prijzen

22:12 ARNHEM/ NIJMEGEN - Het herstel van de Sint Jansbeek in Arnhem is een perfect voorbeeld van ‘landschap nieuwe stijl’. De waterstroom, die deels onder de grond was verdwenen, is weer zichtbaar in het centrum van de stad. Daarom heeft dit project de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit gewonnen.