Arnhem reageert op onrust en wil jongerencentrum Geitenkamp behouden: ‘Van ontzettend groot belang’

Oud-kickbokser Ray Staring staat nog steeds op de mat, maar nu als jongeren­the­ra­peut: ‘Ook dat is topsport’

DUIVEN - Kickbokser Ray Staring trainde elke dag en stond in de ring met de allerbesten. In 2004 werd de Duivenaar zelfs wereldkampioen. Nu is hij therapeut en helpt hij jeugdigen die in de knoop zitten. Ook dat is topsport voor de 43-jarige. ,,Ik wil nog steeds elke dag het maximale uit mijzelf halen.”

2 december