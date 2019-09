Arnhem ruimt vervuilde grondwal bij woonwagenkamp Presikhaaf op

Wensen niet direct gehonoreerd

Drie partijen in de raad - de SP, de Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal - dienden een motie in waarin de wensen van de bewoners per direct worden gehonoreerd. Het trio stelt dat het werk voor 1 april 2020 moet zijn gedaan. Met uitzondering van de PVV stemde de rest van de gemeenteraad niet met dit voorstel in.



Wethouder Bouwkamp denkt tot maart volgend jaar nodig te hebben om een evenwichtig voorstel te doen, dat is doorgesproken met de bewoners en eigenaar Volkshuisvesting en waarvan de financiële gevolgen duidelijk zijn.



Dat is in lijn met een door haar overgenomen suggestie van de PvdA en ChristenUnie, om niet nu al ook carte blanche te geven voor sanering van de grond onder de wagens en uitbreiding van het kamp.