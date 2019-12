Arnhem scheldt schulden van inwoners in één klap kwijt

Update Explosie­ven Opruimings­dienst haalt 866 kilo zwaar vuurwerk uit garage in Arnhem

16:33 ARNHEM - In een garage aan de Lissestraat in de Arnhemse wijk Elderveld is 866 kilo zwaar vuurwerk gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het vuurwerk weggehaald, omdat het ontploffingsgevaar groot was.