Arnhem slaat alarm over de Japanse duizendknoop

,,Wij noemen de plant 'de sloper', zegt groenbeheerder Cecilia Klein van de gemeente Arnhem. ,,Omdat de plant schade toebrengt aan huizen, wegen en het milieu. Het duurt ongeveer zes jaar voordat je in eigen tuin van de plant af bent. Op openbare gebieden is het nog lastiger. We moeten nu ingrijpen, want het aantal planten verdubbelt zich in vijf jaar tijd.’’