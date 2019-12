Arnhem sluit twee drugspanden, koffiehuis op slot vanwege illegaal gokken

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft twee panden gesloten waar een hennepkwekerij werd gevonden. Vanwege illegaal gokken trekt hij de vergunning in van een koffiehuis in Arnhem-Zuid. Dat is donderdagochtend bekend gemaakt.

De hennepkwekerijen, met samen circa 500 wietplanten, in de Spijkerlaan in het Spijkerkwartier en de Hanzestraat in Presikhaaf, werden in oktober ontdekt. In het pand in de Hanzestraat werden ook enkele tientallen wikkels met vermoedelijk cocaïne gevonden, samen met een grote hoeveelheid cash geld en telefoonnummers van vermoedelijke klanten. Er werden 3 arrestaties verricht.

Lees ook PREMIUM Marcouch pakt dekmantels in Arnhemse horeca hard aan Lees meer

Het koffiehuis in de Zuringstraat in Malburgen-Oost gaat op slot omdat er ‘herhaaldelijk is geconstateerd dat bezoekers er illegaal kunnen gokken’, aldus de gemeente Arnhem. De Wet op de kansspelen en de Algemene plaatselijke verordening staat dat niet toe.