Arnhem staat voor grote opgaaf: veel meer zonnepanelen op daken

Matthias (37) uit Arnhem helpt vluchtelin­gen op Lesbos: ‘Het vuur was enorm, nog nooit zo'n vlammenzee gezien’

9 september LESBOS - De Arnhemse theatermaker en hulpverlener Matthias voor de Poorte (37) heeft de verwoestende brand vannacht in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos helemaal meegemaakt. ,,Verschrikkelijk. Het vuur was enorm, zo'n vlammenzee had ik nog nooit gezien."