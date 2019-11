Arnhem steunt pleidooi voor lagere maximumsnelheid niet

ARNHEM - Het gemeentebestuur van Arnhem heeft zich niet geschaard achter een pleidooi om de maximumsnelheid op álle snelwegen in de regio Arnhem-Nijmegen zo snel mogelijk te verlagen naar 100 kilometer per uur.

De maatregel moet de stikstofuitstoot in de omgeving van Arnhem-Nijmegen zodanig verminderen dat er ruimte ontstaat om de stilvallende woningbouw weer op gang te helpen. Van de achttien wethouders van Verkeer in de regio hebben er veertien hun steun betuigd aan de brief die de Wijchense wethouder van Verkeer Paul Loermans namens de regio naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd.

Quote Vroem-vroem is belangrij­ker dan bouw-bouw Gerrie Elfrink, Fractievoorzitter SP Arnhem

De gemeente Arnhem ontbreekt in het rijtje sympathisanten, net als Rozendaal, Overbetuwe en Druten. De SP-fractie in de Arnhemse gemeenteraad gaat daar vragen over stellen aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Voor deze gemeente is vroem-vroem belangrijker dan bouw-bouw", zo schampert SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink via de sociale media.



De oppositiepartij snapt niet dat het pleidooi vanuit Arnhem niet is onderschreven. De stad heeft grote behoefte aan woningbouw en verlaging van de stikstofuitstoot in het verkeer zou de kans bieden om projecten weer vlot te trekken.

Overbodige brief