Arnhem torst de last van de schoonheid en vooral de heide heeft het moeilijk

Hin noemt het gazon voor de Witte Villa, onderdeel van de eeuwenoude Arnhemse parel die Park Sonsbeek heet. Het gras kleurt daar geel in plaats van groen. ,,Dat trekt dit jaar niet meer bij. Eeuwig zonde.”



Besproeien van deze hotspot, die op mooie dagen wordt overspoeld door groepjes jongeren en gezinnen, wordt inmiddels overwogen. Want het is nu al voor het derde jaar op rij dat het gras in alle hevigheid de strijd moet aanbinden met de droogte.



Zorgen over de gazons, maar zeker ook over de bomen. In de bossen rond Arnhem hebben vooral de naaldbomen het erg slecht. Was het in 2018 de fijnspar die piepte en kraakte en vorig jaar de lariks, nu vertoont volgens Hin ook de douglas ernstige tekenen van vermoeidheid.